توكنوميكس Hiero Terminal (HTERM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hiero Terminal (HTERM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hiero Terminal (HTERM) Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. الموقع الرسمي: https://hiero.ai اشتر HTERM الآن!

توكنوميكس Hiero Terminal (HTERM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hiero Terminal (HTERM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.05K $ 51.05K $ 51.05K إجمالي العرض: $ 812.63M $ 812.63M $ 812.63M العرض المتداول: $ 812.63M $ 812.63M $ 812.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 51.05K $ 51.05K $ 51.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03376994 $ 0.03376994 $ 0.03376994 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hiero Terminal (HTERM)

توكنوميكس Hiero Terminal (HTERM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hiero Terminal (HTERM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HTERM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HTERM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HTERM، استكشف السعر المباشر لتوكن HTERM!

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