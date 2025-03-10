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سعر Hiero Terminal (HTERM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 548.22K . يتم تحديث سعر HTERM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hiero Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.15K - تغيير سعر Hiero Terminal خلال اليوم هو -18.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 812.68M

أداء سعر Hiero Terminal (HTERM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ -0.000151206742747682 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000151206742747682 -18.31% 30 يوم $ 0 -76.87% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hiero Terminal (HTERM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hiero Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03376994$ 0.03376994 $ 0.03376994 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -18.31% تغير السعر (7 أيام) -51.28%

معلومات سوق Hiero Terminal (HTERM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: