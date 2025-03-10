سعر Hiero Terminal (HTERM)
سعر Hiero Terminal (HTERM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 548.22K. يتم تحديث سعر HTERM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hiero Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.15K
- تغيير سعر Hiero Terminal خلال اليوم هو -18.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 812.68M
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خلال اليوم، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ -0.000151206742747682 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hiero Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000151206742747682
|-18.31%
|30 يوم
|$ 0
|-76.87%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hiero Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-18.31%
-51.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles.
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