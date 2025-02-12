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سعر Hide Coin (HIDE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HIDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hide Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.37 - تغيير سعر Hide Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hide Coin (HIDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hide Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hide Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hide Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hide Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -24.63% 60 يوم $ 0 -28.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hide Coin (HIDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hide Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.065514$ 0.065514 $ 0.065514 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.34%

معلومات سوق Hide Coin (HIDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: