سعر Hex Trust Wrapped XRP اليوم

السعر المباشر لمشروع Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) اليوم هو $ 1.002، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WXRP الحالي إلى USD هو $ 1.002 لكل WXRP.

يحتل Hex Trust Wrapped XRP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,105,306، مع عرض متداول قدره 50.00M WXRP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WXRP بين $ 0.989556 (أدنى) و$ 1.008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.55، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.977583.

على المدى القصير، تحرك WXRP بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.18K.

معلومات سوق Hex Trust Wrapped XRP (WXRP)

القيمة السوقية $ 50.11M$ 50.11M $ 50.11M الحجم (24 ساعة) $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.11M$ 50.11M $ 50.11M إمداد دورة التداول 50.00M 50.00M 50.00M إجمالي العرض 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hex Trust Wrapped XRP هي $ 50.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.18K. العرض المتداول لـ WXRP يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.11M.