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سعر Hex Orange Address (HOA) المباشر لليوم هو USD 0.01474157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.21M . يتم تحديث سعر HOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hex Orange Address الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.07K - تغيير سعر Hex Orange Address خلال اليوم هو +39.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.17M

أداء سعر Hex Orange Address (HOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ +0.00416964 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ -0.0076229616 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ -0.0064496255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00416964 +39.44% 30 يوم $ -0.0076229616 -51.71% 60 يوم $ -0.0064496255 -43.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hex Orange Address (HOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hex Orange Address: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01057193$ 0.01057193 $ 0.01057193 24 ساعة مرتفع $ 0.01600339$ 0.01600339 $ 0.01600339 عالية طوال الوقت $ 0.073213$ 0.073213 $ 0.073213 تغير السعر (1 ساعة) +2.54% تغير السعر (1يوم) +39.44% تغير السعر (7 أيام) -36.50%

معلومات سوق Hex Orange Address (HOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: