سعر Hex Orange Address (HOA)
سعر Hex Orange Address (HOA) المباشر لليوم هو USD 0.01474157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.21M. يتم تحديث سعر HOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hex Orange Address الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.07K
- تغيير سعر Hex Orange Address خلال اليوم هو +39.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.17M
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خلال اليوم، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ +0.00416964 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ -0.0076229616 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ -0.0064496255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hex Orange Address مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00416964
|+39.44%
|30 يوم
|$ -0.0076229616
|-51.71%
|60 يوم
|$ -0.0064496255
|-43.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hex Orange Address: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.54%
+39.44%
-36.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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