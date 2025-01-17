سعر HEX (HEX)
سعر HEX (HEX) المباشر لليوم هو USD 0.00348692. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 458.59K
- تغيير سعر HEX خلال اليوم هو +4.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HEX مقابل USD هو $ +0.00016527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEX مقابل USD هو $ -0.0012257161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEX مقابل USD هو $ +0.0010487117 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEX مقابل USD هو $ +0.0009763183572289866 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016527
|+4.98%
|30 يوم
|$ -0.0012257161
|-35.15%
|60 يوم
|$ +0.0010487117
|+30.08%
|90 يوم
|$ +0.0009763183572289866
|+38.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+4.98%
+52.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on December 2, 2019 by Richard Heart and team, HEX is the first certificate of deposit on the blockchain, essentially time deposits that gain interest, HEX is an ERC20 Token that runs over the Ethereum network
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