سعر HeroFi ROFI (ROFI)
سعر HeroFi ROFI (ROFI) المباشر لليوم هو USD 0.00932553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HeroFi ROFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09
- تغيير سعر HeroFi ROFI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ -0.0002986948 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ -0.0008378979 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002986948
|-3.20%
|60 يوم
|$ -0.0008378979
|-8.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HeroFi ROFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ROFI Token is an in game HeroFi Token. $ROFI is emitted regularly at the rate of 10 $ROFI per block and allocated to all heroes according to their star ratings and activities.
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