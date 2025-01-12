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سعر HeroFi ROFI (ROFI) المباشر لليوم هو USD 0.00932553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ROFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HeroFi ROFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09 - تغيير سعر HeroFi ROFI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HeroFi ROFI (ROFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ -0.0002986948 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ -0.0008378979 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HeroFi ROFI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002986948 -3.20% 60 يوم $ -0.0008378979 -8.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HeroFi ROFI (ROFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HeroFi ROFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.42%

معلومات سوق HeroFi ROFI (ROFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: