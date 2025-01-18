سعر Heroes TD (HTD)
سعر Heroes TD (HTD) المباشر لليوم هو USD 0.0050612. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Heroes TD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.17
- تغيير سعر Heroes TD خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ -0.0001596692 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ -0.0010277146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ -0.0023704719764765575 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.37%
|30 يوم
|$ -0.0001596692
|-3.15%
|60 يوم
|$ -0.0010277146
|-20.30%
|90 يوم
|$ -0.0023704719764765575
|-31.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Heroes TD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.37%
-0.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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