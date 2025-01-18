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سعر Heroes TD (HTD) المباشر لليوم هو USD 0.0050612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HTD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Heroes TD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.17 - تغيير سعر Heroes TD خلال اليوم هو -1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Heroes TD (HTD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ -0.0001596692 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ -0.0010277146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Heroes TD مقابل USD هو $ -0.0023704719764765575 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.37% 30 يوم $ -0.0001596692 -3.15% 60 يوم $ -0.0010277146 -20.30% 90 يوم $ -0.0023704719764765575 -31.89%

تحليل سعر Heroes TD (HTD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Heroes TD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00502085$ 0.00502085 $ 0.00502085 24 ساعة مرتفع $ 0.00517766$ 0.00517766 $ 0.00517766 عالية طوال الوقت $ 6.16$ 6.16 $ 6.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -0.82%

معلومات سوق Heroes TD (HTD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: