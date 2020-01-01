توكنوميكس Heroes of NFT (HON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Heroes of NFT (HON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Heroes of NFT (HON) Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. الموقع الرسمي: https://heroesofnft.com اشتر HON الآن!

توكنوميكس Heroes of NFT (HON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Heroes of NFT (HON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 706.65K $ 706.65K $ 706.65K إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 85.41M $ 85.41M $ 85.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 السعر الحالي: $ 0.0082217 $ 0.0082217 $ 0.0082217 معرفة المزيد عن سعر Heroes of NFT (HON)

توكنوميكس Heroes of NFT (HON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Heroes of NFT (HON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HON، استكشف السعر المباشر لتوكن HON!

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