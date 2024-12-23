سعر Heroes of NFT (HON)
سعر Heroes of NFT (HON) المباشر لليوم هو USD 0.01474502. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M. يتم تحديث سعر HON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Heroes of NFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63K
- تغيير سعر Heroes of NFT خلال اليوم هو -2.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.83M
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خلال اليوم، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ -0.00034495118713973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ -0.0013214324 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ +0.0077885024 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00034495118713973
|-2.28%
|30 يوم
|$ -0.0013214324
|-8.96%
|60 يوم
|$ +0.0077885024
|+52.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Heroes of NFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
-2.28%
-25.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
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