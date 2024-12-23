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سعر Heroes of NFT (HON) المباشر لليوم هو USD 0.01474502 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر HON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Heroes of NFT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63K - تغيير سعر Heroes of NFT خلال اليوم هو -2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.83M

أداء سعر Heroes of NFT (HON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ -0.00034495118713973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ -0.0013214324 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ +0.0077885024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Heroes of NFT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00034495118713973 -2.28% 30 يوم $ -0.0013214324 -8.96% 60 يوم $ +0.0077885024 +52.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Heroes of NFT (HON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Heroes of NFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01447966$ 0.01447966 $ 0.01447966 24 ساعة مرتفع $ 0.01549682$ 0.01549682 $ 0.01549682 عالية طوال الوقت $ 0.427491$ 0.427491 $ 0.427491 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) -2.28% تغير السعر (7 أيام) -25.91%

معلومات سوق Heroes of NFT (HON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: