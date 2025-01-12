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سعر Hero Arena (HERA) المباشر لليوم هو USD 0.00102455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hero Arena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 509.53 - تغيير سعر Hero Arena خلال اليوم هو -7.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hero Arena (HERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hero Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hero Arena مقابل USD هو $ -0.0003046570 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hero Arena مقابل USD هو $ +0.0000054532 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hero Arena مقابل USD هو $ -0.0002149310115063163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.93% 30 يوم $ -0.0003046570 -29.73% 60 يوم $ +0.0000054532 +0.53% 90 يوم $ -0.0002149310115063163 -17.34%

تحليل سعر Hero Arena (HERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hero Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102415$ 0.00102415 $ 0.00102415 24 ساعة مرتفع $ 0.00112369$ 0.00112369 $ 0.00112369 عالية طوال الوقت $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -7.93% تغير السعر (7 أيام) +2.63%

معلومات سوق Hero Arena (HERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: