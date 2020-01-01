توكنوميكس Hermy The Stallion (HERMY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hermy The Stallion (HERMY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hermy The Stallion (HERMY) Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods. الموقع الرسمي: https://hermyonsol.xyz/ اشتر HERMY الآن!

توكنوميكس Hermy The Stallion (HERMY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hermy The Stallion (HERMY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K إجمالي العرض: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M العرض المتداول: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02758415 $ 0.02758415 $ 0.02758415 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hermy The Stallion (HERMY)

توكنوميكس Hermy The Stallion (HERMY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hermy The Stallion (HERMY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HERMY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HERMY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HERMY، استكشف السعر المباشر لتوكن HERMY!

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