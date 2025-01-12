سعر Hermy The Stallion (HERMY)
سعر Hermy The Stallion (HERMY) المباشر لليوم هو USD 0.00287688. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M. يتم تحديث سعر HERMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hermy The Stallion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.84
- تغيير سعر Hermy The Stallion خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 959.21M
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خلال اليوم، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ -0.0019583934 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.43%
|30 يوم
|$ -0.0019583934
|-68.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermy The Stallion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+0.43%
-66.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.
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