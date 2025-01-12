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سعر Hermy The Stallion (HERMY) المباشر لليوم هو USD 0.00287688 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M . يتم تحديث سعر HERMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hermy The Stallion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.84 - تغيير سعر Hermy The Stallion خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 959.21M

أداء سعر Hermy The Stallion (HERMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ -0.0019583934 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermy The Stallion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.43% 30 يوم $ -0.0019583934 -68.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hermy The Stallion (HERMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermy The Stallion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00284259$ 0.00284259 $ 0.00284259 24 ساعة مرتفع $ 0.00297923$ 0.00297923 $ 0.00297923 عالية طوال الوقت $ 0.02758415$ 0.02758415 $ 0.02758415 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) -66.64%

معلومات سوق Hermy The Stallion (HERMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: