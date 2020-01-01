توكنوميكس Hermetica USDh (USDH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hermetica USDh (USDH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hermetica USDh (USDH) USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom. الموقع الرسمي: https://hermetica.fi/ اشتر USDH الآن!

توكنوميكس Hermetica USDh (USDH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hermetica USDh (USDH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M إجمالي العرض: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M العرض المتداول: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.99679 $ 0.99679 $ 0.99679 السعر الحالي: $ 0.999724 $ 0.999724 $ 0.999724 معرفة المزيد عن سعر Hermetica USDh (USDH)

توكنوميكس Hermetica USDh (USDH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hermetica USDh (USDH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDH، استكشف السعر المباشر لتوكن USDH!

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