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سعر Hermetica USDh (USDH) المباشر لليوم هو USD 0.995431 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.79M . يتم تحديث سعر USDH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hermetica USDh الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.79K - تغيير سعر Hermetica USDh خلال اليوم هو +195.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.82M

أداء سعر Hermetica USDh (USDH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hermetica USDh مقابل USD هو $ +0.658032 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermetica USDh مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermetica USDh مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermetica USDh مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.658032 +195.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hermetica USDh (USDH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermetica USDh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.337325$ 0.337325 $ 0.337325 24 ساعة مرتفع $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +195.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hermetica USDh (USDH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: