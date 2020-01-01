توكنوميكس Hermes DAO (HMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hermes DAO (HMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hermes DAO (HMX) Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. الموقع الرسمي: https://hermes-dao.io/ الوثيقة البيضاء: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf اشتر HMX الآن!

توكنوميكس Hermes DAO (HMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hermes DAO (HMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.41K $ 29.41K $ 29.41K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 90.64M $ 90.64M $ 90.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.45K $ 32.45K $ 32.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00032449 $ 0.00032449 $ 0.00032449 معرفة المزيد عن سعر Hermes DAO (HMX)

توكنوميكس Hermes DAO (HMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hermes DAO (HMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HMX، استكشف السعر المباشر لتوكن HMX!

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