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سعر Hermes DAO (HMX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.15K . يتم تحديث سعر HMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hermes DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 775.69 - تغيير سعر Hermes DAO خلال اليوم هو -27.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 81.52M

أداء سعر Hermes DAO (HMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hermes DAO مقابل USD هو $ -0.000178116034212543 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermes DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermes DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermes DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000178116034212543 -27.50% 30 يوم $ 0 -45.94% 60 يوم $ 0 -34.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hermes DAO (HMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermes DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03224032$ 0.03224032 $ 0.03224032 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -27.50% تغير السعر (7 أيام) -39.14%

معلومات سوق Hermes DAO (HMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: