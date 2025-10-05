سعر Hermes AI Investment Fund المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HERMES إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HERMES بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hermes AI Investment Fund المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HERMES إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HERMES بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Hermes AI Investment Fund (HERMES)

السعر المباشر لـ 1 HERMES إلى USD:

--
----
-1.70%1D
USD
مخطط أسعار Hermes AI Investment Fund (HERMES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:29:19 (UTC+8)

معلومات سعر Hermes AI Investment Fund (HERMES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-1.68%

+12.32%

+12.32%

سعر Hermes AI Investment Fund (HERMES) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HERMES بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHERMES على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HERMES +0.15% على مدار الساعة الماضية، -1.68% على مدار 24 ساعة، و +12.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 74.05K
$ 74.05K$ 74.05K

--
----

$ 82.64K
$ 82.64K$ 82.64K

896.14B
896.14B 896.14B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hermes AI Investment Fund هي $ 74.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HERMES يبلغ 896.14B، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.64K.

سجل سعر Hermes AI Investment Fund (HERMES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.68%
30 يوم$ 0-11.33%
60 يوم$ 0-24.22%
90 يوم$ 0--

ما هو Hermes AI Investment Fund ( HERMES )

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

المصدر Hermes AI Investment Fund (HERMES)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Hermes AI Investment Fund (USD)

كم ستكون قيمة Hermes AI Investment Fund (HERMES) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hermes AI Investment Fund (HERMES) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hermes AI Investment Fund.

تحقق الآن من توقعات سعر Hermes AI Investment Fund!

عملة HERMES إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hermes AI Investment Fund (HERMES)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hermes AI Investment Fund (HERMES) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HERMES والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hermes AI Investment Fund (HERMES)

كم يساوي Hermes AI Investment Fund (HERMES) اليوم؟
سعر HERMES المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HERMES إلى USD الحالي؟
سعر HERMES إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hermes AI Investment Fund ؟
القيمة السوقية لعملة HERMES هي $ 74.05K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HERMES؟
العرض المتداول لتوكن HERMES هو 896.14B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HERMES؟
حقق HERMES سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HERMES؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 HERMES.
ما هو حجم تداول HERMES؟
حجم تداول HERMES المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HERMES هذا العام؟
قد يرتفع HERMES هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HERMES لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:29:19 (UTC+8)

تحديثات Hermes AI Investment Fund (HERMES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

