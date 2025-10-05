سعر Hermes AI Investment Fund (HERMES)
سعر Hermes AI Investment Fund (HERMES) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HERMES بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHERMES على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HERMES +0.15% على مدار الساعة الماضية، -1.68% على مدار 24 ساعة، و +12.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Hermes AI Investment Fund هي $ 74.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HERMES يبلغ 896.14B، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.64K.
خلال اليوم، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermes AI Investment Fund مقابل USD هو $ 0 .
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
