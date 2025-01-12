سعر Herbalist (HERB)
سعر Herbalist (HERB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 556.32. يتم تحديث سعر HERB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Herbalist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Herbalist خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.56B
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خلال اليوم، كان سعر Herbalist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Herbalist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Herbalist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Herbalist مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|-94.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Herbalist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.
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