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سعر Hera Finance (HERA) المباشر لليوم هو USD 1.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.46M . يتم تحديث سعر HERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hera Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.06K - تغيير سعر Hera Finance خلال اليوم هو +2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.24M

أداء سعر Hera Finance (HERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ +0.03512125 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ +1.2734570640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ +0.9188091440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03512125 +2.36% 30 يوم $ +1.2734570640 +83.78% 60 يوم $ +0.9188091440 +60.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hera Finance (HERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hera Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 24 ساعة مرتفع $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 عالية طوال الوقت $ 10.45$ 10.45 $ 10.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) +2.36% تغير السعر (7 أيام) +2.34%

معلومات سوق Hera Finance (HERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: