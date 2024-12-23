سعر Hera Finance (HERA)
سعر Hera Finance (HERA) المباشر لليوم هو USD 1.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.46M. يتم تحديث سعر HERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hera Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.06K
- تغيير سعر Hera Finance خلال اليوم هو +2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.24M
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خلال اليوم، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ +0.03512125 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ +1.2734570640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ +0.9188091440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hera Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03512125
|+2.36%
|30 يوم
|$ +1.2734570640
|+83.78%
|60 يوم
|$ +0.9188091440
|+60.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hera Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
+2.36%
+2.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.
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