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سعر Henlo Kart (KART) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57M . يتم تحديث سعر KART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Henlo Kart الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Henlo Kart خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 210.69T

أداء سعر Henlo Kart (KART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Henlo Kart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Henlo Kart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Henlo Kart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Henlo Kart مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Henlo Kart (KART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Henlo Kart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -5.25%

معلومات سوق Henlo Kart (KART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: