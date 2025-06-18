سعر HenjinAI (HENAI)
سعر HenjinAI (HENAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.05K. يتم تحديث سعر HENAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HenjinAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HenjinAI خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 76.86M
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خلال اليوم، كان سعر HenjinAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HenjinAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HenjinAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HenjinAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.70%
|30 يوم
|$ 0
|-70.48%
|60 يوم
|$ 0
|-96.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HenjinAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-0.70%
-21.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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