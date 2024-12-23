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سعر Hempcoin (THC) المباشر لليوم هو USD 0.0012744 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.03K . يتم تحديث سعر THC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hempcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.16 - تغيير سعر Hempcoin خلال اليوم هو -4.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 267.60M

أداء سعر Hempcoin (THC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ -0.0005663555 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ +0.0006029484 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.96% 30 يوم $ -0.0005663555 -44.44% 60 يوم $ +0.0006029484 +47.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hempcoin (THC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hempcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0012744$ 0.0012744 $ 0.0012744 24 ساعة مرتفع $ 0.00134103$ 0.00134103 $ 0.00134103 عالية طوال الوقت $ 5.36$ 5.36 $ 5.36 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.96% تغير السعر (7 أيام) +61.62%

معلومات سوق Hempcoin (THC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: