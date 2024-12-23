سعر Hempcoin (THC)
سعر Hempcoin (THC) المباشر لليوم هو USD 0.0012744. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.03K. يتم تحديث سعر THC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hempcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.16
- تغيير سعر Hempcoin خلال اليوم هو -4.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 267.60M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THC.
خلال اليوم، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ -0.0005663555 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ +0.0006029484 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hempcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.96%
|30 يوم
|$ -0.0005663555
|-44.44%
|60 يوم
|$ +0.0006029484
|+47.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hempcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.96%
+61.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HempCoin was among the first 30 currencies developed in 2014 and is a highly focused digital currency for the Agriculture/Farming Industry and Marijuana/Hemp Industry, built on the source of , its use includes the Marijuana dispensaries and the entire Agriculture/Farming trade business.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 THC إلى AUD
A$0.002026296
|1 THC إلى GBP
￡0.001006776
|1 THC إلى EUR
€0.00121068
|1 THC إلى USD
$0.0012744
|1 THC إلى MYR
RM0.005709312
|1 THC إلى TRY
₺0.044846136
|1 THC إلى JPY
¥0.199558296
|1 THC إلى RUB
₽0.131110272
|1 THC إلى INR
₹0.108324
|1 THC إلى IDR
Rp20.554835832
|1 THC إلى PHP
₱0.074590632
|1 THC إلى EGP
￡E.0.064790496
|1 THC إلى BRL
R$0.007735608
|1 THC إلى CAD
C$0.001822392
|1 THC إلى BDT
৳0.151640856
|1 THC إلى NGN
₦1.969699896
|1 THC إلى UAH
₴0.053218944
|1 THC إلى VES
Bs0.0649944
|1 THC إلى PKR
Rs0.353212704
|1 THC إلى KZT
₸0.666523944
|1 THC إلى THB
฿0.043673688
|1 THC إلى TWD
NT$0.04167288
|1 THC إلى CHF
Fr0.001134216
|1 THC إلى HKD
HK$0.009889344
|1 THC إلى MAD
.د.م0.012769488