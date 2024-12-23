سعر Hemera (HEM)
سعر Hemera (HEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.84K. يتم تحديث سعر HEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hemera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.26
- تغيير سعر Hemera خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 453.07M
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خلال اليوم، كان سعر Hemera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hemera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hemera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hemera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-87.70%
|60 يوم
|$ 0
|-83.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hemera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
-93.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hemera Trading is an advanced and innovative crypto trading platform that utilizes AI and automated bots to enhance trading efficiency. It offers comprehensive tools for strategy automation, market analysis with AI, and copy trading, empowering users to optimize their cryptocurrency trading performance. An ecosystem where you can: Trade on Telegram: Execute & analyze trades directly via our Telegram bot. Create Custom Bots: Automate and personalize your own trading strategies. Automate Strategies: Implement and optimize our proven trading strategies. Design Strategies: Build, backtest, and refine your own trading approach. Exclusive AI Features with HEM Token: AI Portfolio Builder: Construct a diverse portfolio with AI insights. AI Technical Analysis (TA): Comprehensive market analysis and trends. AI Risk Management: Smart strategies to safeguard your investments. AI Smart Trading: Optimize your entry/exit points with precision using your own trained bot. Bullish Trend Catcher Indicator: Identify and capitalize on bullish trends. Crypto News and Sentiment: Stay informed with timely updates and market sentiment analysis. Trending Tokens: Receive insights on trending tokens with bullish scores.
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