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سعر HelpKidz Coin (HKC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HKC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HelpKidz Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.50K - تغيير سعر HelpKidz Coin خلال اليوم هو -0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HelpKidz Coin (HKC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.82% 30 يوم $ 0 +4.25% 60 يوم $ 0 +8.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HelpKidz Coin (HKC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HelpKidz Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) -2.25%

معلومات سوق HelpKidz Coin (HKC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: