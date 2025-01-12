سعر HelpKidz Coin (HKC)
سعر HelpKidz Coin (HKC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HelpKidz Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.50K
- تغيير سعر HelpKidz Coin خلال اليوم هو -0.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HelpKidz Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.82%
|30 يوم
|$ 0
|+4.25%
|60 يوم
|$ 0
|+8.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HelpKidz Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.82%
-2.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The HelpKidz Coin is a crypto project that aims to help children’s institutions and children with disabilities. How? The $HKC cryptocurrency buyers support these charitable causes with every purchase. So, once enough funds have accumulated for donation, the monetary amounts are put directly into a relevant project. Also, the HelpKidz Coin’s supply equals 1 billion, with a 1% allocated to the burn address. HKC is the BEP20 (BSC) token that’s compatible with third-party services (wallets, exchanges, listings, etc.) and provides easy integration. Besides, this cryptocurrency has an 8% taxation rate. So, the smart contract automatically deducts eight percent from each transaction and allocates it as follows. 3% goes to the rewards for holders. Also, 2% goes to the charity and the same amount to the liquidity pool. The rest 1% goes to the burning wallet.
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