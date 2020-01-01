توكنوميكس Helping Hearts International (HHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Helping Hearts International (HHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Helping Hearts International (HHI) With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. الموقع الرسمي: https://helpinghearts.co اشتر HHI الآن!

توكنوميكس Helping Hearts International (HHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Helping Hearts International (HHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.68K $ 4.68K $ 4.68K إجمالي العرض: $ 99.97M $ 99.97M $ 99.97M العرض المتداول: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.074744 $ 0.074744 $ 0.074744 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00046922 $ 0.00046922 $ 0.00046922 معرفة المزيد عن سعر Helping Hearts International (HHI)

توكنوميكس Helping Hearts International (HHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Helping Hearts International (HHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HHI، استكشف السعر المباشر لتوكن HHI!

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