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سعر Helping Hearts International (HHI) المباشر لليوم هو USD 0.06039 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 602.38K . يتم تحديث سعر HHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Helping Hearts International الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Helping Hearts International خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.97M

أداء سعر Helping Hearts International (HHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ -0.00015656784535982 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00015656784535982 -0.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Helping Hearts International (HHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helping Hearts International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.05975$ 0.05975 $ 0.05975 24 ساعة مرتفع $ 0.060615$ 0.060615 $ 0.060615 عالية طوال الوقت $ 0.074744$ 0.074744 $ 0.074744 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) +10.42%

معلومات سوق Helping Hearts International (HHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: