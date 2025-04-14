سعر Helping Hearts International (HHI)
سعر Helping Hearts International (HHI) المباشر لليوم هو USD 0.06039. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 602.38K. يتم تحديث سعر HHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helping Hearts International الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Helping Hearts International خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.97M
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خلال اليوم، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ -0.00015656784535982 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helping Hearts International مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00015656784535982
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Helping Hearts International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-0.25%
+10.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.
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