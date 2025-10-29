سعر Helpful Coin المباشر اليوم هو 0.00000923 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HELPFUL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HELPFUL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Helpful Coin المباشر اليوم هو 0.00000923 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HELPFUL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HELPFUL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Helpful Coin

سعر Helpful Coin (HELPFUL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HELPFUL إلى USD:

--
----
-4.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Helpful Coin (HELPFUL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:21:12 (UTC+8)

معلومات سعر Helpful Coin (HELPFUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00000906
$ 0.00000906$ 0.00000906
24 ساعة منخفض
$ 0.00000973
$ 0.00000973$ 0.00000973
24 ساعة مرتفع

$ 0.00000906
$ 0.00000906$ 0.00000906

$ 0.00000973
$ 0.00000973$ 0.00000973

$ 0.00078025
$ 0.00078025$ 0.00078025

$ 0.00000416
$ 0.00000416$ 0.00000416

+0.92%

-4.23%

-15.68%

-15.68%

سعر Helpful Coin (HELPFUL) في الوقت الحقيقي هو $0.00000923. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HELPFUL بين أدنى سعر $ 0.00000906 وأعلى سعر $ 0.00000973، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHELPFUL على الإطلاق هو $ 0.00078025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000416.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HELPFUL +0.92% على مدار الساعة الماضية، -4.23% على مدار 24 ساعة، و -15.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Helpful Coin (HELPFUL)

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

--
----

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

999.09M
999.09M 999.09M

999,092,458.8704629
999,092,458.8704629 999,092,458.8704629

القيمة السوقية الحالية لـ Helpful Coin هي $ 9.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HELPFUL يبلغ 999.09M، مع إجمالي عرض 999092458.8704629. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.22K.

سجل سعر Helpful Coin (HELPFUL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helpful Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helpful Coin مقابل USD هو $ -0.0000069819 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helpful Coin مقابل USD هو $ -0.0000025608 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helpful Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.23%
30 يوم$ -0.0000069819-75.64%
60 يوم$ -0.0000025608-27.74%
90 يوم$ 0--

ما هو Helpful Coin ( HELPFUL )

Helpful Coin

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Helpful Coin (HELPFUL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Helpful Coin (USD)

كم ستكون قيمة Helpful Coin (HELPFUL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Helpful Coin (HELPFUL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Helpful Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Helpful Coin!

عملة HELPFUL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Helpful Coin (HELPFUL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Helpful Coin (HELPFUL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HELPFUL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Helpful Coin (HELPFUL)

كم يساوي Helpful Coin (HELPFUL) اليوم؟
سعر HELPFUL المباشر في USD هو USD 0.00000923، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HELPFUL إلى USD الحالي؟
سعر HELPFUL إلى USD الحالي هو $ 0.00000923. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Helpful Coin ؟
القيمة السوقية لعملة HELPFUL هي $ 9.22K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HELPFUL؟
العرض المتداول لتوكن HELPFUL هو 999.09M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HELPFUL؟
حقق HELPFUL سعرًا قياسيًا قدره 0.00078025 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HELPFUL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000416 HELPFUL.
ما هو حجم تداول HELPFUL؟
حجم تداول HELPFUL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HELPFUL هذا العام؟
قد يرتفع HELPFUL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HELPFUL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:21:12 (UTC+8)

تحديثات Helpful Coin (HELPFUL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

