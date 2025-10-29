معلومات سعر Helpful Coin (HELPFUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000906 $ 0.00000906 $ 0.00000906 24 ساعة منخفض $ 0.00000973 $ 0.00000973 $ 0.00000973 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000906$ 0.00000906 $ 0.00000906 24 ساعة مرتفع $ 0.00000973$ 0.00000973 $ 0.00000973 عالية طوال الوقت $ 0.00078025$ 0.00078025 $ 0.00078025 أدنى سعر $ 0.00000416$ 0.00000416 $ 0.00000416 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -4.23% تغير السعر (7 أيام) -15.68% تغير السعر (7 أيام) -15.68%

سعر Helpful Coin (HELPFUL) في الوقت الحقيقي هو $0.00000923. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HELPFUL بين أدنى سعر $ 0.00000906 وأعلى سعر $ 0.00000973، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHELPFUL على الإطلاق هو $ 0.00078025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000416.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HELPFUL +0.92% على مدار الساعة الماضية، -4.23% على مدار 24 ساعة، و -15.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Helpful Coin (HELPFUL)

القيمة السوقية $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K إمداد دورة التداول 999.09M 999.09M 999.09M إجمالي العرض 999,092,458.8704629 999,092,458.8704629 999,092,458.8704629

القيمة السوقية الحالية لـ Helpful Coin هي $ 9.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HELPFUL يبلغ 999.09M، مع إجمالي عرض 999092458.8704629. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.22K.