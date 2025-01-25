سعر Help The Homeless Coin (HTH)
سعر Help The Homeless Coin (HTH) المباشر لليوم هو USD 0.00000794. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Help The Homeless Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.84
- تغيير سعر Help The Homeless Coin خلال اليوم هو -4.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ +0.0000019381 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ +0.0000019381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.05%
|30 يوم
|$ +0.0000019381
|+24.41%
|60 يوم
|$ +0.0000019381
|+24.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Help The Homeless Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-4.05%
+24.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The team at Help The Homeless Coin is dedicated to supporting and focusing on those that need assistance by aiding charities with boots on the ground.
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