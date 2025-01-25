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سعر Help The Homeless Coin (HTH) المباشر لليوم هو USD 0.00000794 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Help The Homeless Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.84 - تغيير سعر Help The Homeless Coin خلال اليوم هو -4.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Help The Homeless Coin (HTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ +0.0000019381 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ +0.0000019381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Help The Homeless Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.05% 30 يوم $ +0.0000019381 +24.41% 60 يوم $ +0.0000019381 +24.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Help The Homeless Coin (HTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Help The Homeless Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000793$ 0.00000793 $ 0.00000793 24 ساعة مرتفع $ 0.00000828$ 0.00000828 $ 0.00000828 عالية طوال الوقت $ 0.00090779$ 0.00090779 $ 0.00090779 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -4.05% تغير السعر (7 أيام) +24.41%

معلومات سوق Help The Homeless Coin (HTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: