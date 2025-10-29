معلومات سعر HELP ME BEAT CANCER (CANCER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00006116 24 ساعة مرتفع $ 0.00006928 عالية طوال الوقت $ 0.00896552 أدنى سعر $ 0.00003893 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) -2.50% تغير السعر (7 أيام) +4.07%

سعر HELP ME BEAT CANCER (CANCER) في الوقت الحقيقي هو $0.00006381. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CANCER بين أدنى سعر $ 0.00006116 وأعلى سعر $ 0.00006928، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCANCER على الإطلاق هو $ 0.00896552، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003893.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CANCER +1.31% على مدار الساعة الماضية، -2.50% على مدار 24 ساعة، و +4.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

القيمة السوقية $ 63.80K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.80K إمداد دورة التداول 999.78M إجمالي العرض 999,781,467.495951

القيمة السوقية الحالية لـ HELP ME BEAT CANCER هي $ 63.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CANCER يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999781467.495951. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.80K.