سعر HELP ME BEAT CANCER المباشر اليوم هو 0.00006381 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CANCER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CANCER بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CANCER

معلومات سعر CANCER

اقتصاد توكن CANCER

توقعات سعر CANCER

شعار HELP ME BEAT CANCER

سعر HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CANCER إلى USD:

--
----
-2.50%1D
مخطط أسعار HELP ME BEAT CANCER (CANCER) المباشر
معلومات سعر HELP ME BEAT CANCER (CANCER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00006116
$ 0.00006116$ 0.00006116
24 ساعة منخفض
$ 0.00006928
$ 0.00006928$ 0.00006928
24 ساعة مرتفع

$ 0.00006116
$ 0.00006116$ 0.00006116

$ 0.00006928
$ 0.00006928$ 0.00006928

$ 0.00896552
$ 0.00896552$ 0.00896552

$ 0.00003893
$ 0.00003893$ 0.00003893

+1.31%

-2.50%

+4.07%

+4.07%

سعر HELP ME BEAT CANCER (CANCER) في الوقت الحقيقي هو $0.00006381. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CANCER بين أدنى سعر $ 0.00006116 وأعلى سعر $ 0.00006928، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCANCER على الإطلاق هو $ 0.00896552، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003893.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CANCER +1.31% على مدار الساعة الماضية، -2.50% على مدار 24 ساعة، و +4.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

$ 63.80K
$ 63.80K$ 63.80K

--
----

$ 63.80K
$ 63.80K$ 63.80K

999.78M
999.78M 999.78M

999,781,467.495951
999,781,467.495951 999,781,467.495951

القيمة السوقية الحالية لـ HELP ME BEAT CANCER هي $ 63.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CANCER يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999781467.495951. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.80K.

سجل سعر HELP ME BEAT CANCER (CANCER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HELP ME BEAT CANCER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HELP ME BEAT CANCER مقابل USD هو $ -0.0000533207 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HELP ME BEAT CANCER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HELP ME BEAT CANCER مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.50%
30 يوم$ -0.0000533207-83.56%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو HELP ME BEAT CANCER ( CANCER )

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر HELP ME BEAT CANCER (USD)

كم ستكون قيمة HELP ME BEAT CANCER (CANCER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك HELP ME BEAT CANCER (CANCER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة HELP ME BEAT CANCER.

تحقق الآن من توقعات سعر HELP ME BEAT CANCER!

عملة CANCER إلى العملات المحلية

توكنوميكس HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس HELP ME BEAT CANCER (CANCER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CANCER والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

كم يساوي HELP ME BEAT CANCER (CANCER) اليوم؟
سعر CANCER المباشر في USD هو USD 0.00006381، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CANCER إلى USD الحالي؟
سعر CANCER إلى USD الحالي هو $ 0.00006381. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ HELP ME BEAT CANCER ؟
القيمة السوقية لعملة CANCER هي $ 63.80K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CANCER؟
العرض المتداول لتوكن CANCER هو 999.78M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CANCER؟
حقق CANCER سعرًا قياسيًا قدره 0.00896552 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CANCER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00003893 CANCER.
ما هو حجم تداول CANCER؟
حجم تداول CANCER المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CANCER هذا العام؟
قد يرتفع CANCER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CANCER لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

