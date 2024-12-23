سعر Helmet Insure (HELMET)
سعر Helmet Insure (HELMET) المباشر لليوم هو USD 0.00372375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.13K. يتم تحديث سعر HELMET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helmet Insure الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.64
- تغيير سعر Helmet Insure خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.46M
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خلال اليوم، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ +0.0001925026 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ -0.0011410698 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ -0.002031984723259577 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.0001925026
|+5.17%
|60 يوم
|$ -0.0011410698
|-30.64%
|90 يوم
|$ -0.002031984723259577
|-35.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Helmet Insure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
-0.04%
-8.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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