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سعر Helmet Insure (HELMET) المباشر لليوم هو USD 0.00372375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.13K . يتم تحديث سعر HELMET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Helmet Insure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.64 - تغيير سعر Helmet Insure خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.46M

أداء سعر Helmet Insure (HELMET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ +0.0001925026 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ -0.0011410698 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Helmet Insure مقابل USD هو $ -0.002031984723259577 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ +0.0001925026 +5.17% 60 يوم $ -0.0011410698 -30.64% 90 يوم $ -0.002031984723259577 -35.30%

تحليل سعر Helmet Insure (HELMET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helmet Insure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00361954$ 0.00361954 $ 0.00361954 24 ساعة مرتفع $ 0.00376241$ 0.00376241 $ 0.00376241 عالية طوال الوقت $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -8.36%

معلومات سوق Helmet Insure (HELMET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: