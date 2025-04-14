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سعر Hello Pets (PET) المباشر لليوم هو USD 0.01192931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 234.50K . يتم تحديث سعر PET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hello Pets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hello Pets خلال اليوم هو +1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.66M

أداء سعر Hello Pets (PET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hello Pets مقابل USD هو $ +0.00014413 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hello Pets مقابل USD هو $ +0.0020229533 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hello Pets مقابل USD هو $ -0.0059211989 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hello Pets مقابل USD هو $ -0.02028301209890336 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014413 +1.22% 30 يوم $ +0.0020229533 +16.96% 60 يوم $ -0.0059211989 -49.63% 90 يوم $ -0.02028301209890336 -62.96%

تحليل سعر Hello Pets (PET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hello Pets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01171243$ 0.01171243 $ 0.01171243 24 ساعة مرتفع $ 0.01218212$ 0.01218212 $ 0.01218212 عالية طوال الوقت $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 تغير السعر (1 ساعة) -1.69% تغير السعر (1يوم) +1.22% تغير السعر (7 أيام) -0.58%

معلومات سوق Hello Pets (PET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: