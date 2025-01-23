سعر Hellar (HEL)
سعر Hellar (HEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hellar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.43
- تغيير سعر Hellar خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hellar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hellar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hellar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hellar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.36%
|30 يوم
|$ 0
|-17.70%
|60 يوم
|$ 0
|-35.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hellar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.36%
-18.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hellar is an experimental new digital currency that enables anonymous, instant payments to anyone, anywhere in the world. Hellar uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network. Hellar Core is the name of the open source software which enables the use of this currency.
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