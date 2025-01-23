شعار Helius Staked SOL

سعر Helius Staked SOL (HSOL)

USD

مخطط سعر Helius Staked SOL (HSOL) المباشر

$264.43
$264.43$264.43
+0.90%(1D)

سعر Helius Staked SOL (HSOL) لليوم

سعر Helius Staked SOL (HSOL) المباشر لليوم هو USD 264.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helius Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 677.24K
- تغيير سعر Helius Staked SOL خلال اليوم هو +1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HSOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HSOL.

أداء سعر Helius Staked SOL (HSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +2.65 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +85.4529709140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ -5.5693109520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +84.71259741579665 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +2.65+1.01%
30 يوم$ +85.4529709140+32.31%
60 يوم$ -5.5693109520-2.10%
90 يوم$ +84.71259741579665+47.12%

تحليل سعر Helius Staked SOL (HSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helius Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 260.03
$ 260.03$ 260.03

$ 271.42
$ 271.42$ 271.42

$ 289.34
$ 289.34$ 289.34

+0.10%

+1.01%

+23.30%

معلومات سوق Helius Staked SOL (HSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 677.24K
$ 677.24K$ 677.24K

0.00
0.00 0.00

ما هو Helius Staked SOL ( HSOL )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Helius Staked SOL (HSOL)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Helius Staked SOL (HSOL)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة HSOL إلى العملات المحلية

1 HSOL إلى AUD
A$420.5709
1 HSOL إلى GBP
214.2531
1 HSOL إلى EUR
253.9296
1 HSOL إلى USD
$264.51
1 HSOL إلى MYR
RM1,174.4244
1 HSOL إلى TRY
9,429.7815
1 HSOL إلى JPY
¥41,387.8797
1 HSOL إلى RUB
26,249.9724
1 HSOL إلى INR
22,848.3738
1 HSOL إلى IDR
Rp4,266,289.7253
1 HSOL إلى PHP
15,497.6409
1 HSOL إلى EGP
￡E.13,307.4981
1 HSOL إلى BRL
R$1,571.1894
1 HSOL إلى CAD
C$378.2493
1 HSOL إلى BDT
32,259.6396
1 HSOL إلى NGN
412,008.7113
1 HSOL إلى UAH
11,109.42
1 HSOL إلى VES
Bs14,548.05
1 HSOL إلى PKR
Rs73,740.0978
1 HSOL إلى KZT
137,836.161
1 HSOL إلى THB
฿8,974.8243
1 HSOL إلى TWD
NT$8,657.4123
1 HSOL إلى CHF
Fr238.059
1 HSOL إلى HKD
HK$2,057.8878
1 HSOL إلى MAD
.د.م2,639.8098