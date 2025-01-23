سعر Helius Staked SOL (HSOL)
سعر Helius Staked SOL (HSOL) المباشر لليوم هو USD 264.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helius Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 677.24K
- تغيير سعر Helius Staked SOL خلال اليوم هو +1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HSOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HSOL.
خلال اليوم، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +2.65 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +85.4529709140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ -5.5693109520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +84.71259741579665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.65
|+1.01%
|30 يوم
|$ +85.4529709140
|+32.31%
|60 يوم
|$ -5.5693109520
|-2.10%
|90 يوم
|$ +84.71259741579665
|+47.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Helius Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+1.01%
+23.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HSOL إلى AUD
A$420.5709
|1 HSOL إلى GBP
￡214.2531
|1 HSOL إلى EUR
€253.9296
|1 HSOL إلى USD
$264.51
|1 HSOL إلى MYR
RM1,174.4244
|1 HSOL إلى TRY
₺9,429.7815
|1 HSOL إلى JPY
¥41,387.8797
|1 HSOL إلى RUB
₽26,249.9724
|1 HSOL إلى INR
₹22,848.3738
|1 HSOL إلى IDR
Rp4,266,289.7253
|1 HSOL إلى PHP
₱15,497.6409
|1 HSOL إلى EGP
￡E.13,307.4981
|1 HSOL إلى BRL
R$1,571.1894
|1 HSOL إلى CAD
C$378.2493
|1 HSOL إلى BDT
৳32,259.6396
|1 HSOL إلى NGN
₦412,008.7113
|1 HSOL إلى UAH
₴11,109.42
|1 HSOL إلى VES
Bs14,548.05
|1 HSOL إلى PKR
Rs73,740.0978
|1 HSOL إلى KZT
₸137,836.161
|1 HSOL إلى THB
฿8,974.8243
|1 HSOL إلى TWD
NT$8,657.4123
|1 HSOL إلى CHF
Fr238.059
|1 HSOL إلى HKD
HK$2,057.8878
|1 HSOL إلى MAD
.د.م2,639.8098