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سعر Helius Staked SOL (HSOL) المباشر لليوم هو USD 264.51 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Helius Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 677.24K - تغيير سعر Helius Staked SOL خلال اليوم هو +1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Helius Staked SOL (HSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +2.65 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +85.4529709140 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ -5.5693109520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Helius Staked SOL مقابل USD هو $ +84.71259741579665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.65 +1.01% 30 يوم $ +85.4529709140 +32.31% 60 يوم $ -5.5693109520 -2.10% 90 يوم $ +84.71259741579665 +47.12%

تحليل سعر Helius Staked SOL (HSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helius Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 260.03$ 260.03 $ 260.03 24 ساعة مرتفع $ 271.42$ 271.42 $ 271.42 عالية طوال الوقت $ 289.34$ 289.34 $ 289.34 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +1.01% تغير السعر (7 أيام) +23.30%

معلومات سوق Helius Staked SOL (HSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: