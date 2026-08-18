سعر Helios Blockchain اليوم

السعر المباشر لمشروع Helios Blockchain (HLS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HLS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HLS.

يحتل Helios Blockchain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 944,587، مع عرض متداول قدره 906.43M HLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HLS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01323153، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HLS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.88.

معلومات سوق Helios Blockchain (HLS)

القيمة السوقية $ 944.59K$ 944.59K $ 944.59K الحجم (24 ساعة) $ 7.88$ 7.88 $ 7.88 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 946.17K$ 946.17K $ 946.17K إمداد دورة التداول 906.43M 906.43M 906.43M إجمالي العرض 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Helios Blockchain هي $ 944.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.88. العرض المتداول لـ HLS يبلغ 906.43M، مع إجمالي عرض 2100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 946.17K.