سعر HELIOS (HLX)
سعر HELIOS (HLX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HELIOS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.49K
- تغيير سعر HELIOS خلال اليوم هو -7.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HELIOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HELIOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HELIOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HELIOS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.13%
|30 يوم
|$ 0
|-70.77%
|60 يوم
|$ 0
|-54.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HELIOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-7.13%
-31.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Helios (HLX) is an erc20 utility token on the Ethereum blockchain designed to revolutionize cryptocurrency mining by integrating the TitanX protocol, a system known for its supply reduction and buy pressure mechanisms. Helios operates with similar mechanics as TitanX, except it uses TITANX, instead of ETH, for mining operations, offering a unique approach to cryptocurrency engagement and asset growth.
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