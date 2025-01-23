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سعر HELI Doge (HD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HELI Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.35 - تغيير سعر HELI Doge خلال اليوم هو -1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HELI Doge (HD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HELI Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HELI Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HELI Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HELI Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.76% 30 يوم $ 0 +19.30% 60 يوم $ 0 +39.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HELI Doge (HD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HELI Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.76% تغير السعر (7 أيام) +27.97%

معلومات سوق HELI Doge (HD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: