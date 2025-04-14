سعر Helal Para Coin (HPC)
سعر Helal Para Coin (HPC) المباشر لليوم هو USD 0.00369257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.69M. يتم تحديث سعر HPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helal Para Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Helal Para Coin خلال اليوم هو -1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Helal Para Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-1.14%
-41.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.
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