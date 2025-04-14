احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HPC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HPC.

سعر Helal Para Coin (HPC) المباشر لليوم هو USD 0.00369257 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.69M . يتم تحديث سعر HPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Helal Para Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Helal Para Coin خلال اليوم هو -1.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر Helal Para Coin (HPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Helal Para Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Helal Para Coin (HPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helal Para Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00364659$ 0.00364659 $ 0.00364659 24 ساعة مرتفع $ 0.00447547$ 0.00447547 $ 0.00447547 عالية طوال الوقت $ 0.00681725$ 0.00681725 $ 0.00681725 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -1.14% تغير السعر (7 أيام) -41.61%

معلومات سوق Helal Para Coin (HPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: