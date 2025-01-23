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سعر HEGIC yVault (YVHEGIC) المباشر لليوم هو USD 0.02010461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVHEGIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HEGIC yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر HEGIC yVault خلال اليوم هو -3.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HEGIC yVault (YVHEGIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ -0.00071788186740821 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ +0.0024056854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ +0.0003981014 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ +0.002925390605606185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00071788186740821 -3.45% 30 يوم $ +0.0024056854 +11.97% 60 يوم $ +0.0003981014 +1.98% 90 يوم $ +0.002925390605606185 +17.03%

تحليل سعر HEGIC yVault (YVHEGIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HEGIC yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02003948$ 0.02003948 $ 0.02003948 24 ساعة مرتفع $ 0.02081842$ 0.02081842 $ 0.02081842 عالية طوال الوقت $ 0.04076656$ 0.04076656 $ 0.04076656 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -3.45% تغير السعر (7 أيام) -10.98%

معلومات سوق HEGIC yVault (YVHEGIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: