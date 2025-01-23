سعر HEGIC yVault (YVHEGIC)
سعر HEGIC yVault (YVHEGIC) المباشر لليوم هو USD 0.02010461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVHEGIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HEGIC yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر HEGIC yVault خلال اليوم هو -3.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ -0.00071788186740821 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ +0.0024056854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ +0.0003981014 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEGIC yVault مقابل USD هو $ +0.002925390605606185 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00071788186740821
|-3.45%
|30 يوم
|$ +0.0024056854
|+11.97%
|60 يوم
|$ +0.0003981014
|+1.98%
|90 يوم
|$ +0.002925390605606185
|+17.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HEGIC yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-3.45%
-10.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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