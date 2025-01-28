سعر HeFi (HEFI)
سعر HeFi (HEFI) المباشر لليوم هو USD 0.00271585. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.93K. يتم تحديث سعر HEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 760.07
- تغيير سعر HeFi خلال اليوم هو +62.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.49M
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خلال اليوم، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ +0.00104614 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ -0.0016950923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ -0.0020611696 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ -0.015457990513189748 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00104614
|+62.65%
|30 يوم
|$ -0.0016950923
|-62.41%
|60 يوم
|$ -0.0020611696
|-75.89%
|90 يوم
|$ -0.015457990513189748
|-85.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+62.65%
-20.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HeFi Project is a digital platform aimed at enhancing elderly life by merging health and finance. It leverages blockchain and AI for secure health data management and community engagement. HeFi Token, integral to this ecosystem, rewards users for participation, usable for various services within the platform.
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