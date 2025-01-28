احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HEFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HEFI.

سعر HeFi (HEFI) المباشر لليوم هو USD 0.00271585 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.93K . يتم تحديث سعر HEFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 760.07 - تغيير سعر HeFi خلال اليوم هو +62.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.49M

أداء سعر HeFi (HEFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ +0.00104614 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ -0.0016950923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ -0.0020611696 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HeFi مقابل USD هو $ -0.015457990513189748 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00104614 +62.65% 30 يوم $ -0.0016950923 -62.41% 60 يوم $ -0.0020611696 -75.89% 90 يوم $ -0.015457990513189748 -85.05%

تحليل سعر HeFi (HEFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00068055$ 0.00068055 $ 0.00068055 24 ساعة مرتفع $ 0.00274051$ 0.00274051 $ 0.00274051 عالية طوال الوقت $ 0.615838$ 0.615838 $ 0.615838 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +62.65% تغير السعر (7 أيام) -20.62%

معلومات سوق HeFi (HEFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: