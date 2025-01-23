سعر Hedron (HDRN)
سعر Hedron (HDRN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HDRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hedron الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K
- تغيير سعر Hedron خلال اليوم هو -11.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hedron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedron مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.26%
|30 يوم
|$ 0
|-36.88%
|60 يوم
|$ 0
|-61.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-11.26%
-23.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Hedron? Hedron (HDRN) is a collection of smart contracts that live on the Ethereum and PulseChain blockchain(s). Hedron builds on top of HEX to allow stakers to mint and borrow HDRN tokens against their active HEX stakes. Hedron also allows stakers to trade their HEX stakes as NFT tokens on any compatible NFT marketplace. Hedron has no admin keys and no kill switches. Just like HEX, Hedron is completely decentralized with zero counterparty risk. How do i get HDRN? Hedron analyzes a HEX stake and allows the staker to mint or borrow HDRN based on the amount of shares allocated to their stakes. If a staker emergency unstakes or otherwise ends their stake before minting their HDRN, they will no longer be able to mint HDRN against those stakes. Instanced (HSI) HEX stakes with active HDRN advances cannot End Stake until the advance is paid in full (Good Accounting can still be used).The maximum amount of mintable or borrowable days is equal to the full term of the stake. How does HDRN supply relate to the HEX share price? HDRN is an inflationary token. Because the HEX share price only increases over time, HEX stakes will continually have less shares allocated to them. The net effect of this is that as the HEX share price increases, the amount of mintable HDRN will decrease. This is a similar in effect to how ""minable"" cryptocurrencies increase difficulty over time.
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