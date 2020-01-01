توكنوميكس Hedgy the hedgehog (HEDGY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hedgy the hedgehog (HEDGY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hedgy the hedgehog (HEDGY) Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. الموقع الرسمي: https://hedgyftm.com/ اشتر HEDGY الآن!

توكنوميكس Hedgy the hedgehog (HEDGY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hedgy the hedgehog (HEDGY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 353.61K $ 353.61K $ 353.61K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 494.93K $ 494.93K $ 494.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 السعر الحالي: $ 0.00494135 $ 0.00494135 $ 0.00494135 معرفة المزيد عن سعر Hedgy the hedgehog (HEDGY)

توكنوميكس Hedgy the hedgehog (HEDGY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hedgy the hedgehog (HEDGY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HEDGY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HEDGY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HEDGY، استكشف السعر المباشر لتوكن HEDGY!

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