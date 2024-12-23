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سعر Hedgy the hedgehog (HEDGY) المباشر لليوم هو USD 0.01940447 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.39M . يتم تحديث سعر HEDGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hedgy the hedgehog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.19K - تغيير سعر Hedgy the hedgehog خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 71.45M

أداء سعر Hedgy the hedgehog (HEDGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ +0.0056057146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0056057146 +28.89% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hedgy the hedgehog (HEDGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedgy the hedgehog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.074697$ 0.074697 $ 0.074697 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.25%

معلومات سوق Hedgy the hedgehog (HEDGY)

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