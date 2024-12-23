سعر Hedgy the hedgehog (HEDGY)
سعر Hedgy the hedgehog (HEDGY) المباشر لليوم هو USD 0.01940447. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.39M. يتم تحديث سعر HEDGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hedgy the hedgehog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.19K
- تغيير سعر Hedgy the hedgehog خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.45M
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خلال اليوم، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ +0.0056057146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedgy the hedgehog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0056057146
|+28.89%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedgy the hedgehog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.
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