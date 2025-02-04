سعر HedgewaterDAO ($HWTR)
سعر HedgewaterDAO ($HWTR) المباشر لليوم هو USD 0.060927. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.53M. يتم تحديث سعر $HWTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HedgewaterDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36M
- تغيير سعر HedgewaterDAO خلال اليوم هو +42.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.20M
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خلال اليوم، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ +0.018183 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.018183
|+42.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HedgewaterDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.45%
+42.54%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.
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