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سعر HedgewaterDAO ($HWTR) المباشر لليوم هو USD 0.060927 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.53M . يتم تحديث سعر $HWTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HedgewaterDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36M - تغيير سعر HedgewaterDAO خلال اليوم هو +42.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.20M

أداء سعر HedgewaterDAO ($HWTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ +0.018183 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HedgewaterDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.018183 +42.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HedgewaterDAO ($HWTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HedgewaterDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03695541$ 0.03695541 $ 0.03695541 24 ساعة مرتفع $ 0.071332$ 0.071332 $ 0.071332 عالية طوال الوقت $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 تغير السعر (1 ساعة) -2.45% تغير السعر (1يوم) +42.54% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق HedgewaterDAO ($HWTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: