سعر HedgeTrade (HEDG)
سعر HedgeTrade (HEDG) المباشر لليوم هو USD 0.0065582. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEDG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HedgeTrade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.51K
- تغيير سعر HedgeTrade خلال اليوم هو -6.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HedgeTrade مقابل USD هو $ -0.000488664871002914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HedgeTrade مقابل USD هو $ -0.0002857840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HedgeTrade مقابل USD هو $ +0.0011437382 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HedgeTrade مقابل USD هو $ +0.001303074443224314 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000488664871002914
|-6.93%
|30 يوم
|$ -0.0002857840
|-4.35%
|60 يوم
|$ +0.0011437382
|+17.44%
|90 يوم
|$ +0.001303074443224314
|+24.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HedgeTrade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.54%
-6.93%
-5.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HedgeTrade is a decentralized prediction market focused on a wide variety of financial assets. Trade predictions can then be purchased using the HEDG token for users to replicate and learn from. Correct trade predictions award the trade predictor with the HEDG tokens originally put forth by those individuals who purchased that prediction originally through the marketplace. Incorrect trade predictions see the HEDG tokens used to buy that prediction returned to the original buyer(s).
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