سعر HedgePay (HPAY)
سعر HedgePay (HPAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.81K. يتم تحديث سعر HPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HedgePay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.21
- تغيير سعر HedgePay خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 153.69M
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خلال اليوم، كان سعر HedgePay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HedgePay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HedgePay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HedgePay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-6.68%
|60 يوم
|$ 0
|+5.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HedgePay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HedgePay is a DeFi protocol that uses its transactional tax to generate user rewards by leveraging liquidity mining of various projects. With the upcoming release of our DEX, ecommerce platform, freelancer platform and our new automated launch pad compatible with any chain, we believe we have a chance to establish a greater independence from transactional taxes. This will allow future contributors a chance to speculate on market price and increase consistency in volume of our token. This will also make us compatible with many CEX and improve our overall adoption.
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