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سعر Hedgehog in the fog (HIF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hedgehog in the fog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.08 - تغيير سعر Hedgehog in the fog خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hedgehog in the fog (HIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.66% 30 يوم $ 0 -42.43% 60 يوم $ 0 -62.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hedgehog in the fog (HIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedgehog in the fog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0422665$ 0.0422665 $ 0.0422665 تغير السعر (1 ساعة) +10.29% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) +9.34%

معلومات سوق Hedgehog in the fog (HIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: