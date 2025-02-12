سعر Hedgehog in the fog (HIF)
سعر Hedgehog in the fog (HIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hedgehog in the fog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.08
- تغيير سعر Hedgehog in the fog خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedgehog in the fog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.66%
|30 يوم
|$ 0
|-42.43%
|60 يوم
|$ 0
|-62.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedgehog in the fog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.29%
-1.66%
+9.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hedgehog in the Fog isn't just a cryptocurrency, it's a whole world inspired by the legendary cartoon. We bring together meme lovers and crypto enthusiasts to create something truly unique. Forget boring tokens—our hedgehog brings fun and a bit of magic to the world of cryptocurrencies. This is the roadmap of the universe of the hedgehog in the fog. Hedgehogs from new universes will be added, stay tuned!
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