احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USH.

سعر Hedge USD (USH) المباشر لليوم هو USD 0.984043 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hedge USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.71 - تغيير سعر Hedge USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hedge USD (USH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ -0.0079951525 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ +0.0190057080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ +0.0192375851364293 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0079951525 -0.81% 60 يوم $ +0.0190057080 +1.93% 90 يوم $ +0.0192375851364293 +1.99%

تحليل سعر Hedge USD (USH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedge USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 9.2$ 9.2 $ 9.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.85%

معلومات سوق Hedge USD (USH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: