سعر Hedge USD (USH)
سعر Hedge USD (USH) المباشر لليوم هو USD 0.984043. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hedge USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.71
- تغيير سعر Hedge USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USH.
خلال اليوم، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ -0.0079951525 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ +0.0190057080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedge USD مقابل USD هو $ +0.0192375851364293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0079951525
|-0.81%
|60 يوم
|$ +0.0190057080
|+1.93%
|90 يوم
|$ +0.0192375851364293
|+1.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedge USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 USH إلى AUD
A$1.56462837
|1 USH إلى GBP
￡0.79707483
|1 USH إلى EUR
€0.94468128
|1 USH إلى USD
$0.984043
|1 USH إلى MYR
RM4.36915092
|1 USH إلى TRY
₺35.08113295
|1 USH إلى JPY
¥153.97320821
|1 USH إلى RUB
₽97.65642732
|1 USH إلى INR
₹85.04099606
|1 USH إلى IDR
Rp15,871.65906829
|1 USH إلى PHP
₱57.65507937
|1 USH إلى EGP
￡E.49.50720333
|1 USH إلى BRL
R$5.84521542
|1 USH إلى CAD
C$1.40718149
|1 USH إلى BDT
৳120.01388428
|1 USH إلى NGN
₦1,532.77489809
|1 USH إلى UAH
₴41.329806
|1 USH إلى VES
Bs54.122365
|1 USH إلى PKR
Rs274.33150754
|1 USH إلى KZT
₸512.7848073
|1 USH إلى THB
฿33.38857899
|1 USH إلى TWD
NT$32.20772739
|1 USH إلى CHF
Fr0.8856387
|1 USH إلى HKD
HK$7.65585454
|1 USH إلى MAD
.د.م9.82074914