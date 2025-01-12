سعر HEDGE on Sol (HEDGE)
سعر HEDGE on Sol (HEDGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HEDGE on Sol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.58
- تغيير سعر HEDGE on Sol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HEDGE on Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEDGE on Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEDGE on Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEDGE on Sol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.69%
|60 يوم
|$ 0
|-14.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HEDGE on Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+3.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HEDGE is the first web3 decentralized hedge fund on the Solana blockchain. A 5% transfer fee contributes to the Assets Under Management (AUM) account, providing liquidity on DeFi AMMs like Radyum and Orca. Generated fees from managing these LP positions are distributed to eligible HEDGE holders. Following a community-driven model, the team currently oversees LP management, with plans for DAO governance in the future, aiming for complete decentralization.
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