سعر Hedera Swiss Franc (HCHF)
سعر Hedera Swiss Franc (HCHF) المباشر لليوم هو USD 1.066. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HCHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hedera Swiss Franc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61K
- تغيير سعر Hedera Swiss Franc خلال اليوم هو -0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.005383794401561 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0626098044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0167334284 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0687840722861484 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005383794401561
|-0.50%
|30 يوم
|$ -0.0626098044
|-5.87%
|60 يوم
|$ -0.0167334284
|-1.56%
|90 يوم
|$ -0.0687840722861484
|-6.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedera Swiss Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.50%
-2.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HLiquity is a decentralized borrowing protocol were loans are paid out in HCHF, a stablecoin pegged to the Swiss Franc (CHF)
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