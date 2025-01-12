احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HCHF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HCHF.

سعر Hedera Swiss Franc (HCHF) المباشر لليوم هو USD 1.066 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HCHF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hedera Swiss Franc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61K - تغيير سعر Hedera Swiss Franc خلال اليوم هو -0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hedera Swiss Franc (HCHF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.005383794401561 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0626098044 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0167334284 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedera Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0687840722861484 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.005383794401561 -0.50% 30 يوم $ -0.0626098044 -5.87% 60 يوم $ -0.0167334284 -1.56% 90 يوم $ -0.0687840722861484 -6.06%

تحليل سعر Hedera Swiss Franc (HCHF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedera Swiss Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 24 ساعة مرتفع $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 عالية طوال الوقت $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.50% تغير السعر (7 أيام) -2.29%

معلومات سوق Hedera Swiss Franc (HCHF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: